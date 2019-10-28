بالصور.. طلاب يتظاهرون في النجف والعمارة والديوانية

خرج المئات من طلاب الكليات والمدارس في النجف والعمارة، الاثنين، تاييدا للتظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات بينها بغداد. فيما اعلن متظاهري الديوانية العصيان، ومنعوا موظفي دائرة الزراعة من الدخول لدائرتهم. Advertisements

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