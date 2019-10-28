طهران لواشنطن عن البغدادي: قتلكم صنيعتكم أمر ليس ذا أهمية

استخفت طهران بـ"البطولات" التي حاولت واشنطن التسويق لها في عملية مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبي بكر البغدادي، واعتبرت أن قتل واشنطن صنيعتها لم يكن أمرا ذا أهمية.

وسخرت إيران من إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تصفية زعيم "داعش" وتصوير نفسه بطلا عالميا يتابع مع حاشيته من واشنطن عملية قتل إرهابي صنعته الاستخبارات الأمريكية نفسها.

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واختصر وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أزاري جهرومي موقف بلاده من هذه "البطولة" الأمريكية فغرد على حسابه في "تويتر" قائلا "ما من شيء مميز وهام! لقد قتلتم فقط مخلوقا أنجبتموه أنتم".

وتشبه هذا التصريحات في فحواها، ما قاله رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فور شيوع نبأ قتل القوات الأمريكية البغدادي، حيث كتب على تلغرام "لقد تم قتل أبو بكر البغدادي مرة أخرى؟ وفورا تبادرت لذهني كلمات تاراس بولبا (الشاعر الأوكراني الكبير) لابنه أندريه: أنا من أنجبك، وأنا الأحق بقتلك!".