- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
خرج المئات من طلاب المدارس والكليات في الناصرية وبابل، الاثنين، تظاهرات طلابية.
وبحسب ما ذكره مراسل الخليج 365، في الناصرية، فأن المئات من طلبة المدارس خرجوا صباح اليوم بتظاهرة تساند متظاهري المحافظة.
واضاف ان اغلب هؤلاء الطلاب توافدوا الى ساحة الحبوبي في المدينة، والتي تعتبر مركز التظاهرات في الناصرية.
من جانبه ذكر مراسل الخليج 365، في بابل ان المئات من طلاب المدارس في بابل خرجوا في تظاهرات تؤيد مطالب المتظاهرين في المحافظة.
يذكر ان العاصمة بغداد شهدت يوم امس خروج المئات من طلاب المدارس والكليات تاييدا لتظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد.
واعتبرت وزيرة التربية سها العلي بك، امس الأحد، "زج طلبة المدارس" في التظاهرات بأنها عملية مرفوضة، فيما أكدت أن التلاميذ مودعون أمانةً في أعناق الكوادر التدريسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات طلابية في الناصرية وبابل 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.