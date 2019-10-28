تظاهرات طلابية في الناصرية وبابل 'صور'

خرج المئات من طلاب المدارس والكليات في الناصرية وبابل، الاثنين، تظاهرات طلابية.

وبحسب ما ذكره مراسل الخليج 365، في الناصرية، فأن المئات من طلبة المدارس خرجوا صباح اليوم بتظاهرة تساند متظاهري المحافظة.

واضاف ان اغلب هؤلاء الطلاب توافدوا الى ساحة الحبوبي في المدينة، والتي تعتبر مركز التظاهرات في الناصرية.

من جانبه ذكر مراسل الخليج 365، في بابل ان المئات من طلاب المدارس في بابل خرجوا في تظاهرات تؤيد مطالب المتظاهرين في المحافظة.

يذكر ان العاصمة بغداد شهدت يوم امس خروج المئات من طلاب المدارس والكليات تاييدا لتظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد.

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واعتبرت وزيرة التربية سها العلي بك، امس الأحد، "زج طلبة المدارس" في التظاهرات بأنها عملية مرفوضة، فيما أكدت أن التلاميذ مودعون أمانةً في أعناق الكوادر التدريسية.