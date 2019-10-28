واشنطن: نتابع الوضع في العراق عن كثب ومستمرون بدعم بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تتابع الوضع في العراق عن كثب، داعية جميع الأطراف إلى نبذ العنف.
وقالت الوزارة في بيان، إن "حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي. نحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان".
وأشارت الوزارة، إلى أن "الحكومة الأميركية مستمرة في دعم الحكومة العراقية، والشعب العراقي، وأمن، واستقرار، وسيادة البلاد".
وأشارت الوزارة، إلى أن "الحكومة الأميركية مستمرة في دعم الحكومة العراقية، والشعب العراقي، وأمن، واستقرار، وسيادة البلاد".
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