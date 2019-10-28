واشنطن: نتابع الوضع في العراق عن كثب ومستمرون بدعم بغداد

وقالت الوزارة في بيان، إن "حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي. نحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الحكومة الأميركية مستمرة في دعم الحكومة العراقية، والشعب العراقي، وأمن، واستقرار، وسيادة البلاد".

