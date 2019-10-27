بالصور.. نجوم الكرة يشاركون في تظاهرات التحرير

وتستمر التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والعيش الكريم.

نجم نادي الزوراء مهند عبد الرحيم، شارك رفقة زميله السابق وحارس مرمى نادي امانة بغداد الحالي، علاء كاطع ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".