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بالصور.. نجوم الكرة يشاركون في تظاهرات التحرير

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2019-10-27 | 23:16

بالصور.. نجوم الكرة يشاركون في تظاهرات التحرير

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شارك لاعبون في الدوري العراقي الممتاز والمنتخب الوطني، بتظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
وتستمر التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والعيش الكريم.

نجم نادي الزوراء مهند عبد الرحيم، شارك رفقة زميله السابق وحارس مرمى نادي امانة بغداد الحالي، علاء كاطع ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

 

وشارك في التظاهرات أيضاً لاعبو نادي الشرطة عمار عبد الحسين وعلاء عبد الزهرة وكرار جاسم وكرار محمد بالتظاهرات ايضاً.

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التظاهرات شهدت مشاركة لاعب نادي الطلبة سامال سعيد، حيث قام بتوزيع الطعام على المتظاهرين رفقة شقيقه اللاعب الدولي السابق سامر سعيد.

 

وسبق وان خرج النجم الدولي السابق، نعيم صدام بالإضافة الى عدد من النجوم السابقين وعدد من الإعلاميين للتعبير عن آرائهم ومشاركة الجماهير في قضيتهم.

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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