تفاصيل ما بحثه الاجتماع الطارئ لتحالف القوى العراقية

عقد تحالف القوى العراقية، الأحد، اجتماعا طارئا من أجل التباحث حول الإصلاحات والإجراءات اللازمة، لتلبية مطالب المتظاهرين.

وشدد التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والحقة، التي يمكن معالجتها من خلال توفير العيش الكريم لجميع المواطنين، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطبيق إجراءات استثنائية وسريعة لمحاربة الفساد والمفسدين، ووضع آليات جادة لذلك تكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع، والمضي ببناء مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، والحفاظ على سيادة البلاد، ومنع التدخلات الخارجية".

واكد التحالف على "وضع جدول زمني محدد ملزم للحكومة لتنفيذ حزم الإصلاحات التي تعهدت بها، والمضي بإعلان حزم إصلاحات أخرى؛ تلبية لحاجات المواطنين"، داعيا إلى "الحفاظ على سلمية التظاهرات وسلامة المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وطالب التحالف "المتظاهرين والقوات الأمنية بضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وردود الأفعال"، مبديا دعمه "للقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين والممتلكات وفرض الأمن والاستقرار".



وشدد تحالف القوى العراقية على حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي، وعدم التعرض لهم بأذى، ومحاسبة المتصيدين بالماء العكر ممن يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، وأن يتم ضبط ذلك من خلال تحديد أماكن للتظاهر تتحمل الجهات الامنية مسؤولية تأمينها .