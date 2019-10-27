محافظ الديوانية يعلن رفع حظر التجوال يوم غد الاثنين

اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، الاحد، عن حظر التجوال في المحافظة يوم غد الاثنين.

وقال الشعلان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر رفع حظر التجوال يوم غد الاثنين الساعة السادسة صباحا".

وشدد على "ضرورة المباشرة بالدوام الرسمي للدوائر كافة".

يذكر ان الحكومة المحلية في محافظة الديوانية فرضت حظرا شاملا على التجوال على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة وما رافقها من اعمال عنف وصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية.