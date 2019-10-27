حمودي يحذر من فراغ السلطة وضياع حقوق الشعب والعراق

حذر رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، من الانزلاق الى فراغ السلطة، وما يترتب عنه منه فوضى سياسية وأمنية، مؤكدا أن البديل للفراغ هو الاقتتال الداخلي والفلتان الأمني، وضياع حقوق المواطنين.

وقال حمودي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "لن نسمح بضياع حقوق الناس وضياع العراق، ويتوجب على الجميع العمل على كل ما من شأنه بناء عراق قوي ومتماسك، يتمتع أبنائه بالحرية والكرامة".

وأكد حمودي ان "هناك مؤامرة تحاول ان تغير مسار التظاهرات، بغية تحويل العراق الى ساحة تصفية حسابات"، مبينا "نحن كنا ومازلنا مع حقوق الشعب وتطلعاته ومع تظاهراته السلمية، لكننا في الوقت ذاته ندعو جميع الغيارى الى التصدي للفتنة، وحفظ العراق من الفوضى، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز روح المحبة والتآخي، التي هي السبيل لمواجهة الأزمات وتغيير الواقع".