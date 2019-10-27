اعتقال اثنين بحوزتهم 125 غرام من مادة الكرستال غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن قوة من مخدرات البياع القت القبض على اثنين ضبط بحوزتهم نصف ربع كيلو غرام من مادة الكرستال ضمن منطقة الوشاش. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مخدرات البياع تلقي القبض على اثنين ضبط بحوزتهم نصف ربع كيلو غرام من مادة الكرستال ضمن منطقة الوشاش".

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