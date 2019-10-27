ليفربول يقلب الطاولة على توتنهام ويعزز صدارته للبريميرليج

2019-10-27 | 20:19
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منح محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، فريقه الإنجليزي الفوز على حساب توتنهام منافسه في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد".
وعلى الرغم من البداية التهديفية التي جاءت من الضيوف في الثانية 47، برأسية من هاري كين بعد متابعة لتصويبة صاروخية لزميله سون هيونج مين، لكن استطاع ليفربول قلب الطاولة في الشوط الثاني.
ونجح الريدز بعد مرور 7 دقائق فقط من الشوط الثاني، تسجيل هدف التعادل بعد خطأ فادح من دفاع توتنهام عن طريقة جوردان هندرسون، قبل أن يتقدم محمد صلاح لصالح فريقه من ركلة جزاء تحصل عليها ساديو ماني في الدقيقة 74.
بهذا الفوز، يحافظ ليفربول على الصدارة بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، بينما يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 12 ويهبط للمركز الحادي عشر.
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