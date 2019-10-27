الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

ليفربول يقلب الطاولة على توتنهام ويعزز صدارته للبريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-10-27 | 20:19

ليفربول يقلب الطاولة على توتنهام ويعزز صدارته للبريميرليج

712 مشاهدة

منح محمد صلاح مهاجم نادي ، فريقه الإنجليزي الفوز على حساب توتنهام منافسه في الجولة العاشرة من بطولة الممتاز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد".
وشهدت المباراة مشاركة الفرعون المصري حتى الدقيقة 85، بعد خروجه مصابًا وشارك بدلاً منه زميله الإنجليزي الدولي جو جوميز.

وعلى الرغم من البداية التهديفية التي جاءت من الضيوف في الثانية 47، برأسية من هاري كين بعد متابعة لتصويبة صاروخية لزميله سون هيونج مين، لكن استطاع ليفربول قلب الطاولة في الشوط الثاني.


ونجح الريدز بعد مرور 7 دقائق فقط من الشوط الثاني، تسجيل هدف التعادل بعد خطأ فادح من دفاع توتنهام عن طريقة جوردان هندرسون، قبل أن يتقدم محمد صلاح لصالح فريقه من ركلة جزاء تحصل عليها ساديو ماني في الدقيقة 74.

بهذا الفوز، يحافظ ليفربول على الصدارة بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، بينما يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 12 ويهبط للمركز الحادي عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يقلب الطاولة على توتنهام ويعزز صدارته للبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا