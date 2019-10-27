الحشد يعلن قتل ثلاثة 'دواعش' بصد هجوم كبير على حقول 'نفط خانة' في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن قتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" بصد هجوم "إرهابي" كبير على حقول نفط خانة في محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من صد هجوم كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي على حقول نفط خانة شرق محافظة ديالى".

وأضاف، أن "تصدي الهجوم اسفر عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي كحصيلة أولية".

