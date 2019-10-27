أفادت وكالة "رويترز" بأن اليد اليمنى لزعيم تظيم "داعش"، قتل قرب مدينة جرابلس بمحافظة حلب السورية، في عملية مشتركة لـ "قسد" والمخابرات الأمريكية.
وأعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، عبر "تويتر" بعد فترة وجيزة من إعلان مقتل زعيم "داعش" البغدادي في إدلب، أن "قسد" واستمرارا لعملية تصفية البغدادي استهدفت "الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن" للبغدادي والذي كان متحدثا باسم التنظيم، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس.
وأوضح عبدي أن العملية جاءت بالتنسيق المباشر بين استخبارات "قسد" والجيش الأمريكي".
وأوضح عبدي أن العملية جاءت بالتنسيق المباشر بين استخبارات "قسد" والجيش الأمريكي".
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مقتل اليد اليمنى للبغدادي بعملية مشتركة قرب جرابلس السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.