أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاحد، عن رفع حظر التجوال في المحافظة ابتداءً من فجر الغد. ونقل التلفزيون الرسمي خبرأ عاجلا مفاده، إن "قيادة شرطة ذي قار قررت رفع حظر التجوال في المحافظة الساعة الخامسىة من صباح الغد". وكانت الأجهزة الأمنية في ذي قار فرضت، اليوم الأحد، حظراً على التجوال اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى إشعار آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ذي قار تعلن رفع حظر التجوال اعتباراً من فجر الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.