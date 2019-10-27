أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر حزيران من العام الماضي.
وقال عبد المهدي في كلمة له تابعتها الخليج 365، إن "جهاز المخابرات يستكمل انجاز هزيمة داعش بنصر استخباري اطاح من خلاله بزعيم داعش".
وأضاف أن "قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت من شهر حزيران من العام الماضي اسفرت عن القاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلته اسهمت بالوصول في مكان وجوده في سوريا".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت من شهر حزيران من العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.