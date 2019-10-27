نقابة معلمي الديوانية تعلن تنظيم اعتصام في المدارس غدا الاثنين

وقالت النقابة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وفاء لدماء الشهداء وتضامنا مع المطالب المشروعة لأبناء شعبنا قررت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين فرع الديوانية في اجتماعها اليوم الاحد ٢٧ /١٠ إن يكون يوم غد إعتصام داخل المدارس".وأضافت النقابة، "هناك قرارات لاحقة سوف تصدر عن اجتماع المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين المركز العام يوم غد".

وكانت وزيرة التربية سها العلي بك اعتبرت، اليوم الأحد، "زج طلبة المدارس" في التظاهرات بأنها عملية مرفوضة، فيما أكدت أن التلاميذ مودعون أمانةً في أعناق الكوادر التدريسية، فيما اشار الناطق باسم الوزارة فراس محمد حسن الى أن وزارته اصدرت توجيهاً بفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام الرسمي.



ونظمت عدد من المدارس في بغداد، اليوم الاحد، وقفات طلابية لمساندة المتظاهرين الذين يرابطون في ساحات التظاهر بعدد من محافظات البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.