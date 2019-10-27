نقابة معلمي الديوانية تعلن تنظيم اعتصام في المدارس غدا الاثنين

أعلنت نقابة المعلمين في محافظة الديوانية، الاحد، عن تنظيم اعتصام في مدارس المحافظة يوم غد الاثنين.
وأضافت النقابة، "هناك قرارات لاحقة سوف تصدر عن اجتماع المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين المركز العام يوم غد".
وكانت وزيرة التربية سها العلي بك اعتبرت، اليوم الأحد، "زج طلبة المدارس" في التظاهرات بأنها عملية مرفوضة، فيما أكدت أن التلاميذ مودعون أمانةً في أعناق الكوادر التدريسية، فيما اشار الناطق باسم الوزارة فراس محمد حسن الى أن وزارته اصدرت توجيهاً بفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام الرسمي.
ونظمت عدد من المدارس في بغداد، اليوم الاحد، وقفات طلابية لمساندة المتظاهرين الذين يرابطون في ساحات التظاهر بعدد من محافظات البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.
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