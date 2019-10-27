استقالة النائب طه الدفاعي من البرلمان

وقال الدفاعي في استقالته التي ارسلها الى رئاسة مجلس النواب وتلقت الخليج 365 نسخة منها، "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز والتحول الكبير الذي عبر عنه شعبنا العراقي الأبي في خروجه لتظاهرات في اغلب المحافظات في الأيام الماضيه ولا زال مستمر صامدا وقدم الدماء والتضحيات في جميع ساحات التظاهر في كل المحافظات معبرا عن سخطه وعدم رضاه عن العملية السياسية وعلى الأحزاب التي حكمت البلد منذ 16 عام وفشلت فشل ذريعا في ادارته وبناءه وتطوره".وأضاف الدفاع، أنه بدل ان تبني (الاحزاب) الأنسان العراقي المظلوم وتوفر له سبل العيش الرغيد وتحمي سيادته وهيبته تنافست على تقاسم المناصب والمغانم، ونحن كنواب مستقلين انتخبنا من قبل جماهيرنا حاولنا ان نقدم شي لشعبنا وأهلنا لكننا نعترف باننا فشلنا في إصلاح الواقع المتدهور بسبب إمكانياتنا وقدراتنا اقل بكثير من امكانيات وقدرات أحزاب السلطه والأحزاب المتنفذه"

وتابع، "لذالك ما أمامنا الا نصارح شعبنا ونعتذر له وكنا نطمح ان نخدم شعبنا ونقدّم له ما نستطيع من خدمات وحقوق فرضها علينا الدستور لكن وقفنا عاجزين امام واقع مرير عشناه كتجربة سياسية فاشلة بنيت على اساس خاطئ وبناء طائفي وقومي ومحاصصاتي، وما أمامنا الا ان نقف مع شعبنا المتظاهر بحقوق الشرعية لاصلاح العملية السياسة برمتها وإيجاد حلول تنقذ البلد من الانهيار والتدهور وانقاذ ما بالامكان انقاذه وحقن دماء شعبنا والحفاظ على وحدة العراق وشعبه".



ونوه الدفاعي قائلا "لذالك أعلن امام الشعب العراقي العظيم استقالتي من مجلس النواب فداء لدماء شهداء التظاهرات وللذين قدموا أنفسهم قربان للعراق من اجل تحريره من دنس الاٍرهاب وداعش وسنرفع العلم العراقي ونقف مع شعبنا ونقدّم ما نستطيع تقديمه الى ان تظهر شمس الحرية على بلدنا العزيز، وما التوفيق الا من عند الله السميع العليم".

يشار الى أن النائبين عن الحزب الشيوعي رائد فهمي وهيفاء الأمين اعلنا في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن استقالتهما من عضوية مجلس النواب، فيما أعلن قبل ذلك النائب مزاحم التميمي استقالته من المجلس هو الآخر.‏