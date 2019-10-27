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رائد فهمي وهيفاء الامين يعلنان استقالتهما من البرلمان

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أعلن نائبان في تحالف سائرون عن الحزب الشيوعي رائد فهمي وهيفاء الامين، الأحد، استقالتهما من البرلمان.
وقال النائبان في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إنه "تتصاعد يوماً بعد آخر انتفاضة شعبنا العراقي من اجل التغيير الجذري والانتقال ببلدنا إلى وضع جديد يفتح أمامه آفاق التطور والتقدم ويوفر لابنائه الحياة الكريمة المستقرة الآمنة".

وأضافا أنه "وفي مواجهة تردي الاوضاع العامة والازمة المستفحلة وسوء الخدمات والاوضاع المعيشية وتزايد نسب البطالة والفقر، انتفض شعبنا وشبابه على وجه الخصوص رافضين هذا الواقع وممارسين حقهم الدستوري، وبدلا من الاستجابة لمطالبهم المشروعة، أغرقت الانتفاضة بالدم وسقط عشرات الشهداء وآلاف المصابين".

 

وأكد النائبان، أن "الأيام الأخيرة أظهرت عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة الى ارادة الشعب وبدء عملية التغيير".

وأوضح النائبان، : "نعلن استقالتنا من عضوية مجلس النواب، ووقوفنا إلى جانب الانتفاضة الباسلة وسنبذل ما نستطيع من جهد انتصاراً لقضية الشعب العادلة ومطالب وتطلعات كادحيه وفقرائه والمحرومين من ابنائه عبر مختلف الوسائل السلمية والديمقراطية، وصولاً إلى دولة المواطنة والقانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وكان تحالف سائرون قد أعلن، أمس السبت، تحوله إلى معارضة والاعتصام داخل مجلس النواب لحين تحقيق مطالب المتظاهرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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