أعلن نائبان في تحالف سائرون عن الحزب الشيوعي رائد فهمي وهيفاء الامين، الأحد، استقالتهما من البرلمان.
وأضافا أنه "وفي مواجهة تردي الاوضاع العامة والازمة المستفحلة وسوء الخدمات والاوضاع المعيشية وتزايد نسب البطالة والفقر، انتفض شعبنا وشبابه على وجه الخصوص رافضين هذا الواقع وممارسين حقهم الدستوري، وبدلا من الاستجابة لمطالبهم المشروعة، أغرقت الانتفاضة بالدم وسقط عشرات الشهداء وآلاف المصابين".
وأكد النائبان، أن "الأيام الأخيرة أظهرت عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة الى ارادة الشعب وبدء عملية التغيير".
وكان تحالف سائرون قد أعلن، أمس السبت، تحوله إلى معارضة والاعتصام داخل مجلس النواب لحين تحقيق مطالب المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر رائد فهمي وهيفاء الامين يعلنان استقالتهما من البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.