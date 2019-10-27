عبد المهدي يكشف تفاصيل عن دور العراق في قتل البغدادي









اسماء السيد - كشف عبد المهدي اليوم تفاصيل جديدة عن دور العراق في قتل البغدادي زعيم داعش .. بينما هدد من جهة اخرى الموظفين والطلبة المتخلفين عن الدوام بعقوبات شديدة.

وخاطب رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي العراقيين مساء الأحد في بيان حصلت "الخليج 365"" على نصه قائلا "بعد أن تمكن اخوانكم في القوات المسلحة من هزيمة داعش عسكريا واستئصال وجوده من مناطق العراق يستكمل اليوم جهاز المخابرات الوطني العراقي هذا الإنجاز بنصر استخباري نوعي أطاح من خلاله بزعيم داعش الإرهابي" ابو بكر البغدادي في شمال سوريا.

وكشف انه في ضوء متابعة استخبارية مشتركة وتوجيهات مباشرة منه للقوات المسلحة فقد كان لها "الدور الكبير في تعّقب المجرم ابو بكر البغدادي في عملية نوعية بدأت منذ شهر حزيران يونيو من العام الماضي والتي أسفرت عن إلقاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلة البغدادي اسهمت في الوصول الى المكان الذي يتواجد فيه داخل الأراضي السورية".

واضاف ان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد ساهم في التحقيق وكشف الحقائق مع المعتقلين المقربين من قيادات داعش.

وعبر عن "خالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا الانجاز الكبير من ضباط الجهاز الذين نذروا أنفسهم للتضحية في سبيل وطنهم وأبناء شعبهم ونؤكد لشعبنا أن أبناءكم في القوات المسلحة والاجهزة الامنية والاستخبارات كافة سيبقون الحصن المنيع للوطن والعين الساهرة على راحة أبنائه وأمنهم واستقرارهم".

ومن جهته قال مركز الإعلام الأمني التابع للقوات العراقية المشتركة انه "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقاً لمعلومات دقيقة من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي ومن معه في محافظة ادلب السورية".

وأشار المركز في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" الاحد الى انه على اثر ذلك نفذت قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي عملية عسكرية ادت الى ابادة الارهابي ابو بكر البغدادي ومن معه وهذا نصر جديد يضاف الى الانتصارات التي حققتها قواتنا الامنية البطلة".

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في كلمة اليوم "بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدا عن مكان البغدادي قبل شهر وتمكنا من تحديد مكان وجوده قبل أسبوعين في محافظة إدلب شمال غربي سوري" شاكرا للعراق مساعدته في قتله.

ومن جانبه اكد الخبير الامني المختص في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن المخابرات العراقية ساهمت بتقديم معلومات مهمة جداً عن مكان البغدادي في سوريا عبر خلية خاصة اميركية بريطانية عراقية حين محاولته نقل عائلته تجاه تركيا.

وأضاف الهاشمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر "الأحد" ان مقتل ابو بكر البغدادي يؤسس الى فترة سكون وكسل في العمليات الارهابية كما حدث بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة ابو عمر البغدادي حين احتاجت القاعدة الى 4 شهور حتى تنشط بعملياتها من جديد.

واعتبر ان مقتل البغدادي سيصيب تنظيم داعش بخمول وكسل قد يمتد حتى ينتهي الخلاف على من يخلفه حيث ان الخلافة خرجت من العراقيين فهي بين تونسي أو جزائري.

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وكان جهاز المخابرات العراقية قد حقق نجاجات واضحة على صعيد مكافحة الارهاب حتى خارج الحدود منذ تولي الشخصية المستقلة مصطفى الكاظمي رئاسته قبل عامين واستطاع من ربط علاقات واسعة مع اجهزة مخابرات العديد من الدول المهتمة بمحاربة الارهاب.

عبد المهدي يهدد الموظفين والطلبة المتخلفين عن الدوام بعقوبات شديدة

هدد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاحد الموظفين والطلبة المتخلفين عن الدوام بعقوبات شديدة ووجه جميع الادارات ومؤسسات الدولة والجامعات والمدارس بممارسة الدوام الرسمي بانتظام.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف إن عبد المهدي أمر بتوجيه جميع الادارات ومؤسسات الدولة والجامعات والمدارس بممارسة الدوام الرسمي بشكل منتظم". وأضاف أن "عبد المهدي يؤكد أن أي جهة تحرض على عدم الذهاب للدوام الرسمي ستحاسب محاسبة شديدة".

يشار الى ان مجاميع من طلبة وكليات وثانويات العاصمة العراقية بغداد قد تسربت اليوم الاحد متوجهة الى ساحة التحرير بوسطها حيث انضمت الى المتظاهرين هناك بينما أحتشدت مجاميع اخرى امام جامعاتها وكلياتها مطالبة بوقف موجة العنف المستخدم ضد المتظاهرين ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والقضاء على البطالة.

طلبة الجامعات العراقية ينضمون للاحتجاجات الصورة من السومرية نيوز

وقد عم الإضراب العام المدارس والجامعات العراقية تضامناً مع مطالب المتظاهرين حيث اغلقت المدارس والمعاهد والجامعات أبوابها منذ ساعات صباح الاحد استجابة لدعوات أطلقها نشطاء المظاهرات .

لكن وزارة التعليم العالي نأت بنفسها عن اضراب الطلبة ونفت وجود أي إعتصام او تظاهرة داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها. وقالت الوزارة في بيان مقتضب "لم نمنح أي ترخيصاً بذلك وندعو الطلبة والأساتذة الإلتحاق بشكل طبيعي الى الدوام" محذرة مما اسمتها "الإشاعات المغرضة التي تبث عبر الصفحات الوهمية والمزورة".

واليوم واصلت القوات الأمنية إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير في ثالث أيام التظاهرات ما ادى الى تسجيل اصابات بالاختناق.

يشار الى ان العاصمة بغداد ومحافظات اخرى تشهد منذ الجمعة الماضي احتجاجات ضد الفساد والبطالة وانعدام الخدمات الاساسية تخللتها اعمال عنف ومواجهة القوات الامنية للمحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي كما رافقها حرق لمباني الاحزاب السياسية ما اسفر عن مقتل 63 متظاهرا واصابة حوالي ثلاثة الاف اخرين.