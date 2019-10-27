نتانياهو يعتبر أن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "حدث مهم"







اسماء السيد - القدس: رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقتل زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، واصفا العملية بأنها "حدث مهم". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي لدى تفجيره سترة ناسفة بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مسدود في شمال غرب سوريا. وقال نتانياهو خلال زيارته لقاعدة جوية إسرائيلية في تصريحات بثتها إذاعة الجيش"أريد أن أهنئ الرئيس ترمب على الإنجاز المذهل المتمثل في القضاء على البغدادي". Advertisements وجاء في بيان لاحق صدر عن مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته قوله "هذا الحدث يعكس تصميمنا المشترك والولايات المتحدة وجميع الدول الحرة على محاربة المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية". وأضاف "هذا الإنجاز هو حدث مهم، لكن المعركة مستمرة". وقال ترمب متحدثا من البيت الأبيض إن ثلاثة من أولاد البغدادي قتلوا معه في التفجير وإن "جسده كان مشوها جراء الانفجار. كما أن النفق انهار عليه. لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد وفوري وتام. كان فعلا هو".



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