طلبة العراق يُضربون وينضمون إلى الاحتجاجات الشعبية









اسماء السيد - فيما شهدت كليات ومدارس بغداد اليوم إضرابًا عن الدوام فقد انضم طلبتها إلى حركة الاحتجاج الشعبية في يومها الثالث، في حين أمر عبد المهدي بنشر قوات مكافحة الإرهاب في مناطق العاصمة لحماية ما أسماها المنشآت السيادية، فيما وصف مسؤول كبير سابق قتلة المتظاهرين بالجزارين.

"الخليج 365": تسربت مجاميع من طلبة وكليات وثانويات العاصمة العراقية بغداد الاحد متوجهة الى ساحة التحرير في وسطها، حيث انضمت الى المتظاهرين هناك، بينما احتشدت مجاميع اخرى امام جامعاتها وكلياتها، مطالبة بوقف موجة العنف المستخدم ضد المتظاهرين ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والقضاء على البطالة.

وقد عمّ الإضراب العام المدارس والجامعات العراقية تضامناً مع مطالب المتظاهرين، حيث اغلقت المدارس والمعاهد والجامعات أبوابها منذ ساعات صباح الاحد استجابة لدعوات أطلقها نشطاء التظاهرات.

طلبة الجامعات العراقية يلتحقون بالاحتجاجات - الصورة من السومرية نيوز

لكن وزارة التعليم العالي نأت بنفسها عن اضراب الطلبة، ونفت وجود أي إعتصام او تظاهرة داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها. وقالت الوزارة في بيان مقتضب "لم نمنح أي ترخيص بذلك، وندعو الطلبة والأساتذة الى الإلتحاق بشكل طبيعي الى الدوام" محذرة مما اسمتها "الشائعات المغرضة التي تبث عبر الصفحات الوهمية والمزورة".

واليوم واصلت القوات الأمنية إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في ساحة التحرير في ثالث أيام التظاهرات، ما ادى الى تسجيل اصابات بالاختناق.

عبد المهدي ينشر قوات مكافحة الارهاب في مناطق العاصمة

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم عن انتشار قواته في بعض مناطق بغداد بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لحماية ما اسماها المنشآت السيادية والحيوية.

وقال الجهاز في بيان تابعته ""الخليج 365"" إن "قوات من جهاز مكافحة الإرهاب انتشرت في بعض مناطق بغداد من اجل "حماية المنشآت السيادية والحيوية من ان تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الامنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين على حد قوله.

من جهته، برر مدير اعلام الجهاز والناطق باسمه صباح النعمان نشر قوات مكافحة الارهاب بالقول إن هذا الانتشار يأتي بالتزامن مع مهمتها الرئيسة في ملاحقة فلول تنظيم داعش أينما وجد.

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متظاهرون يسعفون زميلًا مصابًا بعجلة توك توك في بغداد

وقال "نتعرض لهجمة وتشويه للحقائق حول مشاركة جهاز مكافحة الإرهاب في تأمين التظاهرات وصلت الى حد الاتهامات".. مشيرا الى أن انتشار عناصر الجهاز "يأتي لتامين التظاهرات المشروعة للمواطنين من دون خوف من التعرّض لأي عمل إرهابي.. يريدون النيل منهم، ولكي لا تسرق تظاهراتهم ومطالبهم المشروعة من قبل غير المنضبطين الذين يرومون تعكير سلمية التظاهرة بالعبث والتخريب والتجاوز على منتشآت الدولة السيادية والحيوية التي من الممكن أن تؤثر على أمن الموطن".

الهاشمي: أوقفوا العنف ايها الجزارون!

وقد وجّه نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المحكومة بالإعدام في بلده والمقيم في تركيا نداء لوقف حمّام الدم الذي تشهده بلاده.

كتب الهاشمي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وتابعتها ""الخليج 365"" اليوم قائلًا "أوقفوا القتل أيها الجزارون ... أوقفوا رائحة الموت في الأزقة والشوارع والساحات... أوقفوا ذبح الأمل في نفوس الشباب... كفى عنفاً... إن من الجُبن ان تقاتل أعزل سلاحه مجرد حلم".

اضاف "لا شيئ يفوق الروح قدسية وحرمة... وهي أغلى من السلطان والجاه والنظام... إنها أيها القتلة أغلى من بيت الله الحرام ...!تعلمون او لا تعملون؟".

وشدد بالقول "أوقفوا القتل، أوقفوا الحرائق، اوقفوا العنف... أوقفوا سفك الدماء... #العراق أمانة... أكتب والصدمة تتملكني وتطغى على مشاعري وأنا مذهول... مذهول لوتيرة عنف غير مسبوقة... أوقفوا القتل مهما كانت الذرائع والحجج".

ساحة التحرير في وسط بغداد يحيط بها متظاهرو الاحتجاجات

خاطب الهاشمي المسؤولين قائلا "من الغباء أن لا تتحسبوا مآلات وتداعيات قتل النفس الحرام لشباب إنتفض لمجرد المطالبة بحقه في حياة كريمة لائقة".

يشار الى ان العاصمة بغداد ومحافظات اخرى تشهد منذ الجمعة الماضي احتجاجات ضد الفساد والبطالة وانعدام الخدمات الاساسية تخللتها اعمال عنف ومواجهة القوات الامنية للمحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي كما رافقها حرق لمباني الاحزاب السياسية ما اسفر عن مقتل 63 متظاهرا واصابة حوالى ثلاثة الاف آخرين.

