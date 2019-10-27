خبير: خلافة الدولة خرجت من العراقيين إلى التونسيين والجزائريين









اسماء السيد - كشف خبير أمني عراقي اليوم عن دور للمخابرات العراقية في قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، معتبرًا أن خلافة الدولة قد خرجت من العراقيين إلى التونسيين والجزائريين.

"الخليج 365": أشار الخبير الأمني المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي إلى أن قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش قد تم بمساعدة المخابرات العراقية. وأوضح أن المخابرات العراقية ساهمت في تقديم معلومات مهمة جدًا عن مكان البغدادي في سوريا عبر خلية خاصة أميركية بريطانية عراقية حين محاولته نقل عائلته تجاه تركيا.

أضاف الهاشمي في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر الأحد أن مقتل أبو بكر البغدادي يؤسس لفترة سكون وكسل في العمليات الإرهابية، كما حدث بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أبو عمر البغدادي حين احتاجت القاعدة إلى 4 اشهر حتى تنشط في عملياتها من جديد. واعتبر أن مقتل البغدادي سيصيب تنظيم داعش بخمول وكسل، قد يمتد حتى ينتهي الخلاف على من يخلفه، حيث إن الخلافة خرجت من العراقيين، فهي بين تونسي أو جزائري.

من هو البغدادي؟

هو إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي، وشهرته أبو بكر البغدادي، قائد تنظيم داعش، والمُلقب بأمير دولة العراق الإسلامية. قام بإعلان الدولة الإسلامية في العراق والشام بعد سلسلة من العمليات. أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 4 أكتوبر 2011 أن أبا بكر البغدادي يعتبر إرهابيًا عالميًا، وخصصت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.

في 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار. وفي 29 يونيو 2014 أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قيام "الدولة الإسلامية"، ونُصب أبو بكر البغدادي خليفة لها.

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ورد اسمه في قائمة العشرة من أخطر القادة في الجماعات الإرهابية. وفي 11 أكتوبر 2015 وجّهت طائرة تابعة للقوة الجوية العراقية ضربة إلى مكان في منطقة الكرابلة في محافظة الأنبار الغربية اجتمع فيه أبو بكر البغدادي مع قياداته، ويعتقد مقتل الكثير من الحماية الشخصية لأبي بكر البغدادي وبعض من القيادات الكبار.

وفي 26 أكتوبر 2019 أعلن عن قتل بغارة شنتها الولايات المتحدة في عملية خاصة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بعدما وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المهمة السرية قبل أسبوع من حدوثها. وكان أبو بكر البغدادي المسؤول عن كل النشاطات العسكرية لتنظيم القاعدة في العراق.

تعد القوة الأميركية الخاصة "دلتا فورس" المعروفة رسميًا باسم فرقة العمليات الأولى التي نفذت عملية قتل البغدادي إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأميركي التي تركز أساسًا على مكافحة الإرهاب.

كان لهذه القوة دور كبير في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأميركي، من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرًا مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

فقد ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أن الجيش نفذ عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.