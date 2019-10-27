







اسماء السيد - بيروت: أعلن التلفزيون الرسمي العراقي أنه سيبث مشاهد للغارة التي تسببت في مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

وقال مسؤولان إيرانيان لـ "رويترز" اليوم الأحد إن مصادر في سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم داعش قتل.

وقال أحد المسؤولين "أبلغ مسؤولون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان". وأكد المسؤول الثاني ذلك.

إلى ذلك، نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا مسبقا بالعملية العسكرية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش".

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وقال المسؤول للصحيفة إنه "لم يتم إبلاغ تركيا، الحليف بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تدعم المسلحين المحليين (في سوريا)، بالعملية قبل تنفيذها".

وأضاف المصدر أنه جرى تدمير المقر الذي كان يتواجد فيه البغدادي بغارة جوية، بعد العملية، لمنع تحوله إلى "ضريح" له.

وتداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب في سوريا، وهي المكان الذي يعتقد أن البغدادي قتل فيه.

وكان مغردون سوريون من إدلب قد أشاروا إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أميركية إن البغدادي قتل بغارة أميركية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

