الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لتشرين الثاني

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف المصرف، أن "بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه".