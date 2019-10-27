عبد المهدي يوجه جميع مؤسسات الدولة بممارسة الدوام بشكل منتظم

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، جميع مؤسسات الدولة بممارسة الدوام بشكل منتظم. ونقل التلفزيون الرسمي، عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف قوله، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتوجيه جميع مؤسسات ودوائر الدولة والجامعات والمدارس الى ممارسة الدوام الرسمي بشكل منتظم".



ونقل خلف، عن عبد المهدي قوله، إن "أي جهة تحرض على عدم الذهاب للدوام ستحاسب محاسبة شديدة".

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