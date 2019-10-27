المرور تنفي صدور أمر بمنع الدراجات النارية ومنها 'التك تك'

نفت مديرية المرور العامة، الاحد، صدور أمر بمنع الدراجات النارية ومنها "التك تك".
وقال اعلام المرور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية المرور العامة وعلى رأسها مدير المرور العام اللواء زهير عبادة الخفاجي تنفي صدور أمر بمنع الدراجات النارية ومنها (التك تك)".
وأضاف البيان أن "الخبر عار عن الصحة"، محذراً "مروجي هذه الإشاعات المغرضة".
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، خبراً مفاده، بمنع سير الدراجات النارية ومنها "التك تك".
وأضاف البيان أن "الخبر عار عن الصحة"، محذراً "مروجي هذه الإشاعات المغرضة".
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، خبراً مفاده، بمنع سير الدراجات النارية ومنها "التك تك".
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