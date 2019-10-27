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2019-10-27 | 17:59
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ولم تتأثر اندية الدوري الممتاز بالتظاهرات، حيث تواصل استعداداتها اليومية من خلال التدريبات لتكون في اتم الاستعداد للمباريات المقبلة محلياً وعربياً.
وكان اتحاد الكرة، قد أعلن أمس الأول، تأجيل منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بسب بالتظاهرات.
وتستغل الأندية فترة التوقف، بخوض عدد من المباريات الودية، كي لا يفقد اللاعبين حساسية المباريات، وليكون اللاعبين بالجاهزية المطلوبة مع استئناف مباريات الدوري الممتاز.
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن تأجيل مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر في الدور الـ16 من "كأس محمد السادس" للأندية العربية الابطال في كربلاء، بسبب التظاهرات.
واكد الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الدوري الممتاز، سيتم استئنافه مجدداً خلال الفترة القليلة المقبلة بالتزامن مع استقرار الأوضاع في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم التظاهرات... اندية الدوري الممتاز تستمر في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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