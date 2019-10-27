البيت الأبيض: سيتم التخلص من جثة البغدادي بطريقة مناسبة

أعلن البيت الأبيض أنه سيتم التخلص مما تبقى من جثة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"، الذي أعلنت واشنطن عن مقتله اليوم الأحد، بـ"طريقة مناسبة".

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