العراق يُسلّم الكويت آخر دفعة من المحفوظات والأرشيف الأميري

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، عن تسليم الجانب الكويتي آخر دفعة من المحفوظات، والأرشيف الأميريّ.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وكيل وزارة الخارجيّة للشُؤُون القانونيّة والعلاقات مُتعدِّدة الأطراف السفير حازم اليوسفيّ الوفد العراقي سلّم 200000 كتاب تعود إلى جامعة الكويت، والمكتبة الوطنيّة، إلى الجانب الكويتي".
وأضافت أنه "جرت مراسم التسليم اليوم، في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسيّ".
وأكد اليوسفيّ بحسب البيان، أنَّ "العراق قام بتسليم جميع الممتلكات الكويتـيَّة التي عثرت عليها الجهات المعنيّة".
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