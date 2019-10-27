المالكي يدعو الحكومة الى ان تعجل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الخدمية والسياسية

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، الحكومة إلى أن تعجل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الخدمية والسياسية.
وأضاف أنه "من منطلق المسؤولية فاني اخاطب الاجهزة الامنية الى الاستمرار بحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم، وان ينصب جهدهم على تطويق دعاة الفتنة والقتل والتخريب والحرق وهدر كرامات المواطنين"، داعياً الحكومة الى ان "تعجل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الخدمية والسياسية وتتعاون مع البرلمان والقضاء لتحقيقها باسرع وقت".
وأوضح المالكي، :"أكرر على المتظاهرين السلميين ما دعت اليه المرجعية من ان تكون التظاهرات سلمية قانونية، وذلك بابعاد اصحاب الاجندات الاقليمية والدولية من تظاهراتهم، كما احث المتظاهرين على اعطاء مهلة معقولة للحكومة من اجل تحقيق الإصلاحات ومطالب المتظاهرين المشروعة".
وتابع، أنه "اذا ما عجزت الحكومة ومجلس النواب عن ذلك فلابد من تظافر القوى السياسية والشعبية ليكون تغيير الحكومة ومجلس النواب وفقا للاسس الدستورية والقانونية".
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