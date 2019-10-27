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الحلبوسي وزيدان يبحثان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب التقى، اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية وبشكل عاجل من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة، فضلا عن التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في مجال مكافحة الفساد وتشريع القوانين اللازمة".

وأضاف أن "اللقاء ناقش تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، والمضي بالتشريعات والإجراءات التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين المشروعة، ومتابعة تنفيذ حزم الإصلاحات وفق سقف زمني محدد".

وأوضح البيان، أنه "تم بحث أهمية الإسراع بالتحقيق ‏في الاعتداءات على المتظاهرين من قبل الهيئات القضائية المشكلة في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، والتحقيق بالاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء المعتدين الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة الواجبة التنفيذ بصلة، وضرورة دعم الحكومة بتحقيق المطالب وفرض الأمن، وعدم السماح للخارجين عن القانون بالعبث باستقرار المواطنين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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