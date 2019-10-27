الحلبوسي وزيدان يبحثان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين.
وأضاف أن "اللقاء ناقش تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، والمضي بالتشريعات والإجراءات التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين المشروعة، ومتابعة تنفيذ حزم الإصلاحات وفق سقف زمني محدد".
وأوضح البيان، أنه "تم بحث أهمية الإسراع بالتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين من قبل الهيئات القضائية المشكلة في المحافظات التي حصلت فيها أحداث رافقت التظاهرات، والتحقيق بالاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء المعتدين الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة الواجبة التنفيذ بصلة، وضرورة دعم الحكومة بتحقيق المطالب وفرض الأمن، وعدم السماح للخارجين عن القانون بالعبث باستقرار المواطنين".
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