علاوي: العملية السياسية غدت اضحوكة كبرى

وقال علاوي، في بيان تلقت الخليج 365، إن العملية السياسية، التي كللها باول انتخابات نزيهة، خرجت عن جادة الصواب وتحقيق مصالح شعبنا، وغدت اضحوكة كبرى وعبئاً ثقيلا على الشعب العراقي الكريم، واسيرة للمحاصصة الطائفية والفساد وعرضة للانتهاكات والاستباحة من قبل دول خارجية، وضحية لدستور مكبل، مما يستوجب اعادتها للمسار الصحيح، بطرق سلمية، وانتخابات نزيهة وبقانون جديدة ومفوضية قادرة جديدة وبدستور يأخذ بعين الاعتبار دور الشباب والنساء، بناة الوطن وقادة المستقبل.

واضاف علاوي انه سيجتمع بالقيادات في ائتلاف الوطنية وحزب الوفاق الوطني العراقي والمنبر العراقي وبعض الاحزاب والشخصيات الوطنية الصديقة لمناقشة التداعيات الخطيرة التي الت اليها الاوضاع، في ضوء عجز الحكومة والمجلس النيابي على الاستجابة للمطالب الدستورية.

وكان علاوي قد اكد سابقا بانه لن يكون ضمن العملية السياسية اذا استمر تعرض المتظاهرين للاذى، موضحاً انه سيحدد المسارات السلمية المقبلة في ضوء معيطات الاجتماعات التي سيجريها بهذا الصدد، ويعقد مؤتمرا صحفيا في القريب العاجل ليحدد موقفه من هذه العملية.

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