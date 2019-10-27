بيان من مجلس القضاء الأعلى بشأن التظاهرات

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، ان رئيسها اجتمع أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق ‏في الحوادث التي رافقت التظاهرات.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وجه ‏القضاة بأداء مهامهم بدقة وفق القانون وبحياد تام بعيدا عن أي اعتبارات جانبية وان يضعوا نصب أعينهم تطبيق القانون فقط".

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وكان مجلس القضاء الأعلى قد اصدر أمرا بتاريخ الـ23 من تشرين الاول الحالي بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، على أن تتكون كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام‎.‎

وحضر الاجتماع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الكرخ والرصافة والسيد ‏القاضي المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية.