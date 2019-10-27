نائب: تغيب نواب عن جلسة أمس دليل على عدم الشعور بالمسؤولية

اعتبر النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، السبت، تغيب عدد كبير من النواب عن جلسة البرلمان ليوم أمس بأنه "عدم شعور بالمسؤولية" تجاه ما يجري من أحداث.
وأضاف، أنه "كان من المفترض أن يعقد مجلس النواب أمس، جلسة تخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين لكنها لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة لتغيب عدد كبير من النواب دون عذر واضح".
ولفت إلى أن "نواب الفتح مع بعض القوى الوطنية حضرت للجلسة وبقوة وكنا نتمنى من باقي النواب خاصة ممثلي المحافظات التي تشهد تظاهرات أن يكونوا حاضرين معنا لكن فوجئنا بحالات غياب كثيرة جداً دون أسباب واضحة".
وتابع، أن "تغيب النواب بهذا الوقت الحرج ودون عذر شرعي هو جزء من عدم الشعور بالمسؤولية في وقت كان الأجدر بممثلي الشعب أن يكونوا في الصف الأول من الداعمين للحكومة في تلبية مطالب الجماهير المشروعة لتجاوز الأزمة وتحقيق تلك المطالب".
وكان مجلس النواب ألغى جلسته التي كان من المقرر عقدها أمس السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.
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