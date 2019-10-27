الانواء الجوية: امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تشهد البلاد خلال الاسبوع الحالي تساقط امطار رعدية مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وقال الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون اليوم الاحد في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر تكون متوسطة الشدة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية يكون غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر فيها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط امطار وحدوث عواصف رعدية"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ويتحول الطقس تدريجيا الى صحو، درجات الحرارة ترتفع قليلا".

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واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر في اقسامها الشمالية تكون رعدية احيانا، ولا تغيير في درجات الحرارة"، موضحة ان "الطقس سيكون غائم ممطر تكون الامطار متوسطة الشدة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".

ولفتت الهيئة الى ان "الطقس سيكون يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة تنخفض قليلا"، موضحة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي وفي اقسامها الشرقية غائم مع تساقط زخات مطر يتحول تدريجيا بعد الظهر الى صحو، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم، ولا تغيير في درجات الحرارة".