فيديو اخر لعملية قتل البغدادي

نشرت وسائل اعلامية، فيديو اخر لعملية قتل زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي في مدينة ادلب السورية. فيما اكدت مصادر استخبارية ان "العملية ادت ايضا الى مقتل زوجتيه والمسؤول الامني الخاص للبغدادي وعدد من اتباعه". فيما اكد مسؤول تركي ان "البغدادي قدم الى موقع مقتله قبل 48 ساعة من بدء الهجوم الامريكي".



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