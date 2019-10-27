كشف مصدر استخباري، الاحد، عن مقتل المعاون الامني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" غزوان الراوي خلال العملية الاميركية ضد ابو بكر البغدادي. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر ثوله انه "تم قتل الإرهابي المدعو غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابي في العملية الاميركية التي قتلت ابو بكر البغدادي". واضاف ان "الاستخبارات قدمت معلومات دقيقة ومهمة الى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول الى الإرهابي البغدادي وقتله".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر استخباري: مقتل الراوي خلال العملية الاميركية ضد البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.