قوة محمولة جواً تقتل ثلاثة 'إرهابيين' وتعتقل اثنين غرب بحيرة الثرثار

أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، قتل ثلاثة "إرهابيين" وتعتقل اثنين آخرين غرب بحيرة الثرثار في محافظة الأنبار.
وتنفذ القوات الأمنية بين الحين والآخر حملات للتفتيش والبحث عن مطلوبين في مناطق متفرقة من البلاد لاسيما تلك المناطق التي كان تنظيم "داعش" يسيطر عليها قبل تحرير جميع الأراضي العراقية عام 2017.
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