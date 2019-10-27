قوة محمولة جواً تقتل ثلاثة 'إرهابيين' وتعتقل اثنين غرب بحيرة الثرثار

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة محمولة جواً بأمرة قائد فرقة المشاة السابعة تقتل ثلاثة إرهابيين وتأسر اثنين اخرين كانوا يتنقلون على دراجات غرب بحيرة الثرثار".

وتنفذ القوات الأمنية بين الحين والآخر حملات للتفتيش والبحث عن مطلوبين في مناطق متفرقة من البلاد لاسيما تلك المناطق التي كان تنظيم "داعش" يسيطر عليها قبل تحرير جميع الأراضي العراقية عام 2017.

