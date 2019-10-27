بالصور.. ساحة التحرير الآن

تنشر وكالة الخليج 365، صورا للموقف في ساحة التحرير وسط بغداد الآن. وتظهر الصور ادناه تجمع العديد من المتظاهرين يساندهم الطلاب في الساحة، فيما تتخذ القوات الامنية اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ. كما اعتلى متظاهرون المطعم التركي، وسط هتافات وطنية تدعو للوحدة مع بث النشيد الوطني عبر مكبرات الصوت. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.