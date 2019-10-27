الاتحادية تعلن قتل 'شويش' واربعة من معاونيه في كركوك

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، عن قتل خمسة من "داعش" بينهم "شويش" في كركوك.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "باشراف مباشر من قبل قائد الفرقة السادسة شرطة اتحادية وبعد جمع المعلومات الاستخبارية والأمنية عن عناصر داعش المجرم ضمن قاطع مسؤولية الفرقة السادسة تم قتل خمسة اشخاص من الدواعش والعثور على رمانات يدوية مع دروع واجهزة هاتف نقال وسيم كارت بالاضافة الى هويات احوال مدنية مزورة".
واضافت ان "من ضمن الدواعش المقتولين هو الإرهابي ( محمد عدنان شويش ) الذي يعمل بصفة أمر مفرزة التفخيخ بما يسمى ولاية كركوك ".
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