قائدا عمليات الفرات الأوسط وشرطة كربلاء يتعهدان بعدم اعتقال أي متظاهر

وقال مراسل الخليج 365، إن قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني زارا ساحة الاعتصام في كربلاء.

وأكد القائدان، على "حرية التظاهر"، متعهدين بـ"عدم اعتقال أي متظاهر وإطلاق سراح المتظاهرين الذين لم تثبت إدانتهم بالجرم المشهود".



وكان محافظ كربلاء نصيف الخطابي وجه، في منتصف الليل، برفع حظر التجوال الذي فُرض مساء الجمعة، على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة وما رافقها من صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.