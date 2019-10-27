اغلاق مبنى لقائمقامية وآخر لمجلس بلدي في واسط

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باغلاق مبنيي قائمقامية ومجلس بلدي في محافظة واسط.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن السلطات المحلية والامنية قررت، اليوم ، اغلاق مبنيي القائممقامية والمجلس البلدي في قضائي الصويرة وبدرة بمحافظة واسط.
وعزا المصدر، "قرار الاغلاق الى حمايتهما من العناصر غير المنضبطة".
ووجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، امس بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد، فيما أعلن رفع الحظر اعتباراً من صباح اليوم.
وعزا المصدر، "قرار الاغلاق الى حمايتهما من العناصر غير المنضبطة".
ووجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، امس بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد، فيما أعلن رفع الحظر اعتباراً من صباح اليوم.
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