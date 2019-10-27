الموقف الامني في ساحة التحرير ببغداد

كشف مصدر امني، الاحد، عن الموقف الامني في ساحة التحرير وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف رالامني في ساحة التحرير وسط بغداد، تضمن اطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه الساحة". واضاف المصدر ان "المتظاهرين مازالوا مستمرية بالتواجد في الساحة".





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