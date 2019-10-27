سلط الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون الضوء على تقارير استخباراتية سابقة عن أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي كان ينام متزنّرا بحزام ناسف.
وتابع: "يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه".
وتأتي تصريحات لايتون بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـCNN وأكد أن البغدادي فجر حزاما ناسفا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.
وصرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال أمريكي: البغدادي كان ينام مرتديا حزامه الناسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.