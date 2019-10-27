بالصور.. تظاهرات طلابية امام المدارس والكليات وفي التحرير

شهدت عدد من المدارس والكليات في بغداد، تظاهرات طلابية تضامنا مع متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد. ورفع الطلاب اعلام عراقية امام مدارسهم وكلياتهم وهتفوا باسم العراق، فيما توجه اخرون الى ساحة التحرير لمساندة المعتصمين هناك. Advertisements

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