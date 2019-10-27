الوجبة الخامسة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على ملاك الدفاع

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أسماء الوجبة الخامسة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع. وأدناه الأسماء: Advertisements

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