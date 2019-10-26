بالصور.. نواب سائرون يبدأون اعتصاما في مجلس النواب

بدأ نواب كتلة سائرون البرلمانية، اعتصاما مفتوحا في مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة. وجاء ذلك بعدما اعلنت كتلة سائرون النيابية، ذهابها الى المعارضة والاعتصام داخل مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما دعت الكتل السياسية ان تحذو حذوها وان يكونوا على مستوى الحدث. Advertisements

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