الشابندر يدعو المتظاهرين للعودة الى منازلهم: 'انتفاضتكم اختطفت'

دعا السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، ليل السبت، المتظاهرين الى العودة لمنازلهم، معتبرا أن "الانتفاضة قد اختطفت"، محذرا من مخطط دولي اقليمي "خطير".
واشار الشابندر، الى "مخطط دولي اقليمي خطير لم يتوقف يوما واحدا عن العمل من اجل تدمير العراق وشعبه".
وتشهد بغداد وتسع محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ يوم امس الجمعة الخامس والعشرين تشرين اول ، تظاهرات احتجاجية تطالب باصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد، تخللها اعمال عنف وحرق مقرات للاحزاب ، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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