الشابندر يدعو المتظاهرين للعودة الى منازلهم: 'انتفاضتكم اختطفت'

وقال الشابندر في تغريدة له على موقع تويتر، "أيها العراقيون الشرفاء ، عودوا الى بيوتكم ، فان انتفاضتكم قد اختطفت كما توقعنا"، مضيفا "لاتسترخصوا دمائكم الزكية وقودا في صراع الاطراف السياسية القذرة على السلطة والسرقة".واشار الشابندر، الى "مخطط دولي اقليمي خطير لم يتوقف يوما واحدا عن العمل من اجل تدمير العراق وشعبه".

وتشهد بغداد وتسع محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ يوم امس الجمعة الخامس والعشرين تشرين اول ، تظاهرات احتجاجية تطالب باصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد، تخللها اعمال عنف وحرق مقرات للاحزاب ، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.

