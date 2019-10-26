كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في التحرير وسط بغداد

أفاد مصدر امني، ليل السبت، بأن عمليات كر وفر تجري بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى استمرار اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأضاف أن أعدادا من المتظاهرين مستمرون في التوافد إلى ساحة التحرير رغم التعزيزات الأمنية المشددة فيها، مشيرا الى ان عمليات كر وفر تشهدها المنطقة بين المتظاهرين والقوات الامنية.
وتشهد بغداد وتسع محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ يوم امس الجمعة الخامس والعشرين تشرين اول ، تظاهرات احتجاجية تطالب باصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد، تخللها اعمال عنف وحرق مقرات للاحزاب ، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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