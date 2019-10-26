وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، برفع حظر التجوال في المحافظة.
وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، ان "محافظ كربلاء نصيف الخطابي وجه برفع حظر التجوال الذي فرض في كربلاء على خلفية المظاهرات التي شهدتها المحافظة امس".
يذكر ان الحكومة المحلية في كربلاء فرضت امس حظرا شاملا على التجوال في المحافظة، على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة وما رافقها من محاولة القيام باعمال تخريب وصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع حظر التجوال في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.