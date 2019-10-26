رفع حظر التجوال في كربلاء

وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، برفع حظر التجوال في المحافظة.

وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، ان "محافظ كربلاء نصيف الخطابي وجه برفع حظر التجوال الذي فرض في كربلاء على خلفية المظاهرات التي شهدتها المحافظة امس".

يذكر ان الحكومة المحلية في كربلاء فرضت امس حظرا شاملا على التجوال في المحافظة، على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة وما رافقها من محاولة القيام باعمال تخريب وصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية.