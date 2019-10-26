انطلاق تظاهرة في منطقة السيدية ببغداد وسط اجراءات امنية مشددة

افاد مصدر امني، مساء السبت، بانطلاق تظاهرة في منطقة السيدية جنوبي بغداد وسط اجراءات امنية مشددة. العشرات
وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن العشرات من اهالي منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد، خرجوا، مساء اليوم، بتظاهرة تنادي باصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد المستشري، وماكمة رموز الفساد".
واشار المصدر، الى "انتشار كثيف للقوات الامنية في المنطقة المذكورة لتأمين التظاهرة، وحماية المتظاهرين".
وتشهد بغداد وتسع محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ يوم امس الجمعة الخامس والعشرين تشرين اول ، تظاهرات احتجاجية تطالب باصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد، تخللها اعمال عنف وحرق مقرات للاحزاب ، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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